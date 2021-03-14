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Пограничники Украины задержали двух граждан России и Белоруссии
Фото: mvs.gov.ua

Пограничники Украины задержали двух граждан России и Белоруссии

Никита Абрамов

Внешняя политика

Украинские пограничники задержали двух граждан России и Белоруссии. Они незаконно пресекли границу в обход контрольно-пропускного пункта (КПП). Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщила Госпогранслужбы Украины.

— Двух неизвестных, которые двигались от украинско-белорусской границы, заметил пограничный наряд отдела «Свитязь» вблизи пункта пропуска «Пища». Пограничники моментально задержали пеших путешественников, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Удостоверения личности у задержанных имелись, однако границу они предпочли пересечь незаконным способом. Оба нарушителя признались, что в дальнейшем планировали нелегально пройти в страны Евросоюза.

На данный момент оба задержанных доставлены в пограничное подразделение.

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