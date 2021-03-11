Дмитрий Песков заявил, что Кремль получает информацию об обострении ситуации в Донбассе

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Кремль получает сообщения о повышающейся напряженности на линии соприкосновения в Донбассе, которая может привести к провокациям. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он уточнил, что для контроля ситуации на российских границах работают специальные службы и Минобороны. Однако администрация президента получает информацию о происходящем в Донбассе.

— Тем не менее мы получаем информацию о том, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность. Любое повышение напряженности в таком горячем месте, оно, конечно, потенциально различными провокациями, и, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность, — отметил Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что СМИ должны следить за достоверностью сообщений о конфликте в Донбассе. По словам Пескова, журналистам необходимо «десять раз информацию перепроверять» перед публикацией новостей, сообщает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: Меркель высказалась за усиление НАТО и оборонных способностей Евросоюза