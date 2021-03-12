Названо условие новых санкций США против «Северного потока — 2»

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США введут новые санкции против российского газопровода «Северный поток — 2», если станет известно, что к его строительству подключились новые компании. Об этом сообщил руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс.

Прайс рассказал, что в Госдепе будут наблюдать за деятельностью вокруг газопровода — и при необходимости введут санкции. Доклады об ограничениях против участников строительства необходимо предоставлять каждые три месяца, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что группа республиканских сенаторов направила письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором они выразили обеспокоенность из-за недостаточных ограничительных мер в отношении газопровода.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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