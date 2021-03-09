В конгрессе США потребовали новых санкций против «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Представители Республиканской партии отправили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором рассказали о своей обеспокоенности из-за политики администрации президента страны Джо Байдена в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Авторы письма уверяют, что публичные заявления Вашингтона против строительства газопровода не подкреплены такими же реальными действиями. Республиканцы выразили негодования относительного, почему Байден не может ввести санкции против европейских компаний, которые нарушают санкционный режим и не выступают против строительства газопровода.

Члены сената также раскритиковали Белый дом за отказ ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Доклад Госдепартамента со списком этих фирм они назвали «абсолютно неадекватным», передает РИА Новости.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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