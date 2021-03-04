Эксперт заявил, что угрозы США не повлияют на достройку «Северного потока – 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Никакие угрозы со стороны Соединенных Штатов Америки не заставят Германию отказаться от газопровода «Северный проект – 2» и остановить его строительство. Об этом эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал Nation News.

По его мнению, из-за новой администрации Джо Байдена в вопросе возведения газопровода наметился оптимизм. Эксперт считает, что этот проект не делает Европу зависимой от российского газа, хотя так думают американские власти. Как объяснил Станислав Митрахович, Германия оказывает последовательную поддержку «Северному потоку – 2» на уровне ключевых политиков. Он также добавил, что с таким позитивным заявлением для проекта выступила министр экологии Германии.

— Проект выгоден Германии, поэтому немецкая власть его поддерживает, пытаясь лишний раз через эти высказывания донести до американцев, что какие бы санкции США не вводили, все равно проект будет реализован, — пояснил эксперт.

Однако он заметил, что американское правительство будет продолжать создавать помехи для строительства газопровода. При этом Станислав Митрахович считает, что США не рискнут вводить масштабные санкции против немецкого бизнеса за работу в Россией.

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