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Определен срок работ по укладке «Северного потока — 2» в Дании
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Определен срок работ по укладке «Северного потока — 2» в Дании

Анастасия Чанцева

В мире

Процесс укладки труб «Северного потока — 2» в водах Дании продлится до конца сентября.

— Детали: до конца сентября 2021 года будет вестись укладка двух газопроводов между позициями 1–7, — заявили в Морском управлении королевства.

Уточняется, что движение судов, не участвующих в строительстве, в этом районе будет ограничено. Работы по-прежнему будут проводиться около острова Борнхольм, где находится недостроенная часть газопровода.

Также сообщается, что к трубоукладчику «Фортуна» присоединится судно «Академик Черский», передает радио Sputnik.

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ДанияСеверный поток — 2газопровод
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