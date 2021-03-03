МИД Германии заявил, что при Байдене по «Северному потоку — 2» стало больше оптимизма

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Статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен заявил, что он настроен более оптимистично в отношении «Северного потока — 2» после прихода к власти президента США Джо Байдена.

При этом Аннен отметил, что все равно следует сохранять трезвый взгляд на вещи.

— Надеюсь, что я не слишком оптимистичен. Но я реально надеюсь, что с новой администрацией Байдена мы сможем найти партнеров, которые захотят работать с нами и еще раз оценить, что в действительности происходит, потому что мы не считаем, что «Северный поток — 2» увеличивает нашу зависимость, — цитирует статс-секретаря РИА Новости.

Аннен заявил, что энергетический рынок Германии изменился, что позволяет помогать в этой сфере другим странам. Он уточнил, что, «возможно, нет ни одной страны, которая делает столько для Украины, как Германия».

Статс-секретарь отметил, что вопрос энергетики политизирован, однако в первую очередь это вопрос суверенитета Германии.

На вопрос о том, как отличается посыл Байдена по вопросу «Северного потока — 2» от его предшественника, бывшего президента США Дональда Трампа, Аннен отвечать отказался.

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