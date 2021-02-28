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Германия опасается исков в случае остановки строительства «Северного потока — 2»
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Германия опасается исков в случае остановки строительства «Северного потока — 2»

Никита Абрамов

В мире

Германия опасается исков о возмещении ущерба при условии остановки строительства «Северного потока — 2». Об этом в воскресенье, 28 февраля, рассказала министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

— Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа, — цитирует немецкого политика издание Welt am Sonntag.

Также она уточнила, что в случае остановки строительства проекта они рискуют столкнуться с исками о компенсации ущерба в международных арбитражных судах.

Читайте также: Немецкий дипломат назвал три условия реализации проекта «Северный поток — 2»

искСеверный поток — 2Германия
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