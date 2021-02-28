Немецкий дипломат назвал три условия реализации проекта «Северный поток — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил мнение о том, что трубопровод «Северный поток — 2» можно будет достроить вопреки противодействиям США при соблюдении трех условий.

Первым условием он назвал внедрение Германией механизма, который позволит экстренно останавливать работу трубопровода. Таким образом у европейских государств появится возможность оказывать влияние на ситуацию.

Вторым условием, по мнению Ишингера, станет заключение между Брюсселем и Вашингтоном «Евроатлантического энергетического договора», к которому могла бы присоединиться и Россия. Соглашение будет предусматривать переход к возобновляемым источникам энергии, а также укрепление целостности газового рынка в Европе и оказание усиленной поддержки Украине.

Третьим условием стало бы выполнение Россией политических требований со стороны Германии. По словам дипломата, они могли бы касаться, например, ситуации на Украине.

При этом глава Мюнхенской конференции отметил, что потребность в российском газе у европейских государств, включая Германию, будет оставаться еще долгое время. Свою позицию Ишингер изложил в публикации немецкого журнала Der Spiegel.

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