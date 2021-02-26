Политолог предположил, какой сценарий по «Северному потоку — 2» выберет Германия

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Какой сценарий достройки проекта «Северный поток — 2» может выбрать Германия и на какие варианты она точно не пойдет, предположил немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН.

— Немецкое правительство говорит, что оно выполнило все обязательства, которые взяло на себя. Оно добилось того, что российский газ по-прежнему идет через территорию Украины. В теории «Северный поток — 2» был построен, чтобы обогнуть Украину, — отметил Александр Рар.

При этом он отметил, что в следующие пять лет украинская сторона будет получать доходы от транспортировки российского газа через свою территорию. Кроме того, по его словам, немцы будут закупать сжиженный газ в Америке.

— И может быть, чтобы еще раз чисто символически пойти американцам навстречу, Германия согласится обсудить «механизм» на случай, если Украина попадет под давление со стороны России. Как это на деле будет выглядеть, никто рассказать не может. Может, это будет снижение прокачки газа. Но власти Германии прекрасно понимают, что Украина может пойти на провокацию агрессии со стороны России. А потом будет давить на немцев, чтобы они вводили санкции против Российской Федерации, — добавил Александр Рар.

По его мнению, Берлину нужно предложить Киеву сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, чтобы таким образом заставить Украину закрыть атомные электростанции. Он отметил, что Европе не под силу модернизировать украинскую газотранспортную сеть, тем более на фоне заявлений Киева о том, что страна со временем откажется от российского газа.

— Второй вариант: мораторий, который предлагают противники «Северного потока — 2» в надежде, что его можно в последний момент остановить. Но ничего подобного не будет. Все разрешения на достройку последних километров даны, — добавил эксперт.

Еще один из возможных вариантов, по его словам, не устроит США, с которыми ссориться никто не будет.

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