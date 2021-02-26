В Германии назвали четыре варианта будущего для «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Немецкое издание Handelsblatt описало четыре варианта будущего российского газопровода «Северный поток — 2» на фоне позиции США, которая направлена против его строительства.

Так, по версии издания, ФРГ может снять угрозу санкций США, обеспечивая безопасность Украины. В этой версии при прекращении транспортирования газа через Украину подача газа останавливается полностью. Так может быть снижен урон от строительства газопровода для Киева.

Другой вариант предусматривает заморозку строительства и начало переговоров, которые помогут добиться компромисса. Издание предполагает, что Америка может создать специальную комиссию с участием европейцев, которая поможет принять конкретные решения.

Третья версия заключается в предоставлении Германией инвестиционной помощи Украине, чтобы так смягчить проукраинскую позицию Вашингтона. И последний вариант предполагает завершение «Северного потока — 2» вопреки попыткам США противодействовать этому.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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