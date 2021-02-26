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Эксперты обсудили ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Фото: nord-stream2.com / Aксель Шмидт

Эксперты обсудили ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Алена Фролова

Внешняя политика

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова прокомментировала сообщения о выходе ряда зарубежных компаний из проекта «Северный поток — 2». По ее мнению, в данном случае Россия должна идти вперед, используя при этом все свои возможности, сообщает ФАН.

Эксперт отметила, что программа по возведению газопровода продолжается, хоть и медленнее, чем могло бы быть. Дополнительные волнения приносит и тот факт, что «Северный поток — 2» почти завершен, однако для его полноценного исполнения еще нужны усилия узких специалистов.

— Выход западных компаний из «Северного потока — 2» — это, конечно, не новость. Так европейский бизнес страхует себя от последствий чужих конфликтов, что тоже можно понять. Ссоры с Вашингтоном никому не нужны, тем более по поводам, которые совсем не зависят от западных строителей, — пояснила Анна Бодрова.

По ее словам, Газпром в данном случае должен просто идти вперед, делая то, что может. Она напомнила, что риторика вокруг этого значимого энергетического проекта была и пока остается негативной, но это не является поводом для остановки строительства, ведь проект готов уже на 97 процентов.

Она также добавила, что европейский бизнес, кроме Польши, Литвы, Эстонии и Латвии, заинтересован в успешном завершении возведения газопровода и введении его в эксплуатацию, потому что российский газ дешевле на 20–25 процентов.

Тем временем немецкий политолог Александр Рар высказал мнение, что Киев совершает ошибку по отношению к «Северному потоку — 2». Как сообщает «Царьград», он считает, что Европа ждет от Украины определенных договоренностей с Россией по данному вопросу. Ему кажется, что украинские власти должны быть благодарны Евросоюзу за то, что он «привлекает их в свое энергетическое пространство».

Читайте также: Германия выступила за сохранение транзита газа через Украину наравне с «Северным потоком — 2»

страны ЕвропыСеверный поток — 2Украина
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