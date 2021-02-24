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Германия выступила за сохранение транзита газа через Украину наравне с «Северным потоком — 2»
Фото: gazprom.ru

Германия выступила за сохранение транзита газа через Украину наравне с «Северным потоком — 2»

Анастасия Чанцева

Внешняя политика

Правительство Германии продолжает выступать за то, чтобы Украина наряду с «Северным потоком — 2» осуществляла транзит газа в Европу.

— Для правительства ФРГ было и остается центральным, чтобы Украина, также с «Северным потоком —2», оставалась страной-транзитером газа. Поэтому мы активно участвовали в том, чтобы при европейском посредничестве...Россия и Украина заключили новый договор о транзите, — сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Он добавил, что заключение российско-украинского договора о транзите газа может обеспечить безопасность энергообеспечения Европы, передает РИА Новости.

Напомним, в конце 2019 года Россия и Украина подписали ряд соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Согласно документу, Газпром обязуется прокачать 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.

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Северный поток — 2УкраинаГермания
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