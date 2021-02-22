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США внесли в список санкций трубоукладчика «Северного потока — 2»
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

США внесли в список санкций трубоукладчика «Северного потока — 2»

Анастасия Чанцева

Внешняя политика

США внесли судно-трубоукладчик «Фортуна», связанное с достройкой «Северного потока — 2», и его владельца «КВТ-РУС» еще в один санкционный список.

В январе «Фортуну» внесли в список санкций по закону «О противодействии противникам Америки через санкции». Теперь оно попало в список по американскому закону «О защите европейской энергетической безопасности».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух газопроводов общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

США выступают против проекта, потому что продвигают в страны Евросоюза свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Америка ввела санкции против «Северного потока — 2». По этой причине швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить прокладку, уточняет РИА Новости.

Читайте также: СМИ: Отношения США и Германии осложнены строительством «Северного потока — 2»

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