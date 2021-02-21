СМИ: Отношения США и Германии осложнены строительством «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поставила президента США Джо Байдена перед дилеммой из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в материале немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Отмечается, что Меркель с Байденом провели телефонный разговор, во время которого главы государств обсудили международное сотрудничество. По данным издания, Вашингтон хотел бы наладить отношения с Берлином, но камнем преткновения стал газопровод из России.

Ранее сообщалось, что сенаторы обратились к президенту США с просьбой продолжить жесткую политику его предшественника Дональда Трампа по отношению к «Северному потоку — 2». В материале говорилось о том, что Байдену придется решить, хочет ли он ухудшить отношения с Германией, сохранив свою позицию по отношению к российскому газопроводу.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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