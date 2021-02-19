Лавров назвал условия снятия санкций США с «Северного потока — 2» унизительными

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что условия снятия санкций США с проекта «Северный поток — 2» являются унизительными для Германии.

Напомним, что США предложили снять санкции с проекта при условии сохранения объемов транзита газа через Украину.

— Сейчас в открытую пишут, что идет торг и обсуждают возможность договоренностей между Вашингтоном и Берлином, согласно которым «Северный поток — 2», ладно, бог с вами, пускай достраивается, пускай функционирует, но если вдруг параллельно будет сокращаться транзит газа через Украину, то «Северный поток — 2» будет перекрыт. Я не могу решать за Германию, но то, что это унизительное предложение, для меня очевидно, — рассказал Лавров.

По словам министра, это предложение является очередным подтверждением того, что геополитический проект «Украина» хотят поддержать за счет Российской Федерации, пишет РИА Новости.

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