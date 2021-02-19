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Лавров заявил, что вопрос статуса «Северного потока — 2» закрыт для всех уважающих закон в ЕС
Фото: МИД РФ

Лавров заявил, что вопрос статуса «Северного потока — 2» закрыт для всех уважающих закон в ЕС

Никита Абрамов

Внешняя политика

Юридический статус «Северного потока — 2» исследовала профильная служба Еврокомиссии, после чего данный вопрос был закрыт для тех, кто уважает закон. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, несколько лет назад Польша пыталась остановить строительство газопровода. Представители страны заказали специальное мнение юридической службы Еврокомиссии.

— Она (Еврокомиссия — прим. «ВМ») предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет. Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека, — рассказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия полностью выполняет договоренности по «Северному потоку — 2», пишет РБК.

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ЕврокомиссияСеверный поток — 2Россия
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