Эксперт предположил, кого коснутся новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Соединенные Штаты Америки могут выдвинуть новый список санкций по «Северному потоку — 2». Об этом ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил «Экономике сегодня».

— Ограничения распространятся на многих участников проекта. США могут оказать давление на трубоукладчиков, страховые и логистические компании, относящиеся к ЕС и другим странам, связанным с европейским капиталом, — отметил эксперт.

По его мнению, скорее всего, Вашингтон не будет применять мер против своих резидентов. Помимо этого, он добавил, что под американские санкции не попадут и немецкие компании. Это связано с договором между Ангелой Меркель и Джо Байденом, иначе говоря — с «сепаратным миром».

— Германия смогла договориться на определенные условия со Штатами по достройке «Северного потока — 2», — пояснил Александр Камкин.

Он также напомнил, что в прошлом США пытались надавить на трубоукладчиков и страховые компании, поэтому теперь существуют некоторые риски задержки реализации проекта, однако, несмотря на это, запуск газопровода состоится уже в 2021 году.

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