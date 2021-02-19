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США представят доклад по новым санкциям в отношении «Северного потока — 2»
/ Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

США представят доклад по новым санкциям в отношении «Северного потока — 2»

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

США не включили в новый список санкций немецкие компании, которые связаны со строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказало агентство Блумберг, ссылаясь на свои информированные источники.

По данным агентства, в новый список санкций в небольшом количестве попадут организации, связанные с Россией. Уточняется, что доклад будет передан в конгресс в пятницу, 19 февраля.

Уточняется, что президент США Джо Байден планирует остановить строительство «Северного потока — 2», не вступая в конфликт с близкими европейскими союзниками.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

Читайте также: Эксперты прокомментировали переговоры США и Германии по «Северному потоку — 2»

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