США представят доклад по новым санкциям в отношении «Северного потока — 2»
США не включили в новый список санкций немецкие компании, которые связаны со строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказало агентство Блумберг, ссылаясь на свои информированные источники.
По данным агентства, в новый список санкций в небольшом количестве попадут организации, связанные с Россией. Уточняется, что доклад будет передан в конгресс в пятницу, 19 февраля.
Уточняется, что президент США Джо Байден планирует остановить строительство «Северного потока — 2», не вступая в конфликт с близкими европейскими союзниками.
Российский газопровод «Северный поток — 2»
«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.
45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.
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