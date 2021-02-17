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Эксперты прокомментировали переговоры США и Германии по «Северному потоку — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Эксперты прокомментировали переговоры США и Германии по «Северному потоку — 2»

Елена Фролова

Внешняя политика

Эксперт по энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с переговорами по теме «Северного потока — 2», которые ведут США и Германия. По его мнению, американские власти пытаются реализовать хитрый план, включающий в себя два этапа. Об этом сообщает Nation News.

Так, с одной стороны, Вашингтон хочет лишить Россию возможности поставлять напрямую газ в Европу, а с другой — перекрыть украинский транзит, чтобы остаться единственным игроком на энергорынке ЕС.

— Чтобы нарастить объемы производства, Соединенным Штатам нужно увеличить экспорт, а значит, очистить рынки от конкурентов. В Европе есть крупный поставщик — Газпром, и экономически с ним ничего не сделать. Россия может давать большую скидку, в отличие от американских СПГ. Поэтому власти США используют политические инструменты, — отметил эксперт.

При этом он добавил, что риторика о «безопасности» Украины должна исполнить роль одного из этих документов. По его словам, Киев окажется разменной монетой в торгах Берлина и Вашингтона.

Тем временем немецкий политолог Александр Рар заявил в эфире НСН, что Соединенные Штаты пытаются заставить Россию платить Украине за транзит газа. В противном случае Вашингтону придется «спасать» Киев.

— По планам американских властей, Украина должна остаться транзитным государством и использовать эту монополию для давления на Россию. Это четко прослеживается с 2006 года, когда Украина перессорила Россию и Запад, — считает Александр Рар.

Именно из-за этого политического хода, по его мнению, Россия пошла на уступки, хотя не обязана была этого делать. В обратном случае она могла бы лишиться возможности продавать дополнительный объем газа через «Северный поток — 2» на Запад.

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Северный поток — 2РоссияСША
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