СМИ: США начали переговоры с Германией по «Северному потоку — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Администрация США начала переговоры с руководством Германии по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом во вторник, 16 февраля, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников.

По словам представителя Германии, на переговорах, в частности, обсуждается угроза санкций против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Как отметили в The Wall Street Journal, президент США Джо Байден до сих пор не выражал свое мнение по поводу данного проекта. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, позиция главы государства заключается в том, что «Северный поток — 2» является плохой сделкой для Европы.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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