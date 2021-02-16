СМИ: Германия рассчитывает убедить США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»

Фото: nord-stream2.com / Aксель Шмидт

ФРГ ведет работу над решением, которое убедит администрацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена отказаться от санкций против газопровода «Северный поток — 2». Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает газета Financial Times (FT).

Согласно данным издания, немецкие политики рассматривают возможность применения механизма, позволяющего Германии самостоятельно перекрыть газопровод, если РФ, например, окажет давление на Украину и уменьшит поставки через ее газотранспортную систему.

— Как только «Северный поток — 2» будет завершен, у нас будет возможность остановить подачу газа, когда мы сочтем это необходимым, — отметил депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Андреас Ник.

Кроме того, в Берлине рассчитывают, что с приходом Энтони Блинкена на пост госсекретаря Соединенных Штатов в отношении газопровода Вашингтоном будет выбран другой подход.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

Читайте также: Партия «Альтернатива для Германии» выступит в поддержку «Северного потока — 2»