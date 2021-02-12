Партия «Альтернатива для Германии» выступит в поддержку «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Политическая партия «Альтернатива для Германии» выступит в бундестаге в поддержку газопровода «Северный поток — 2». Об этом в пятницу, 12 февраля, заявил официальный представитель фракции по вопросам энергетики Штеффен Котре.

Ожидается, что партия снова внесет предложение о защите проекта. По словам Котре, предложение Берлина выделить один миллиард евро для поддержки экспорта сжиженного природного газа из США является «пугающе наивной» попыткой подкупить Вашингтон, который игнорирует правила свободной мировой торговли и международное право. Он считает, что правительству Германии при необходимости следует предпринять эффективную и конфронтационную попытку положить конец санкциям США, сообщает РИА Новости.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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