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СМИ сообщили, когда возобновятся работы по строительству «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

СМИ сообщили, когда возобновятся работы по строительству «Северного потока — 2»

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Прерванные из-за погодных условий работы по строительству газопровода «Северный поток — 2» возобновятся уже на следующей неделе. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил журнал Spiegel.

Отмечается, что российское судно-трубоукладчик «Фортуна» приостановило работу из-за шторма и холодного фронта. По данным издания, консорциум твердо намерен завершить многомиллиардный проект.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

Читайте также: «Северный поток — 2» планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году

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