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«Северный поток — 2» планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Северный поток — 2» планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Компания «Газпром» планирует ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2» в 2021 году. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает РИА Новости.

Соответствующая позиция опубликована в презентации заместителя начальника департамента импортозамещения технологий компании Владимира Вавилова. Он представил ее на выездном межотраслевом мероприятии «ОПК — ТЭК — 2021».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

Читайте также: Газ и санкции: эксперты прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»

ГазпромСеверный поток — 2газопровод
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