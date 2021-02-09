Газ и санкции: эксперты прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили. Свое мнение о том, почему это произошло, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил в эфире НСН. Эксперт также ответил, связано ли это со строительством газопровода «Северный поток — 2».

— «Северный поток — 2» нужен, чтобы обнулить поставку газа через Украину. Это взаимоисключающие маршруты. Но он не остановит транзит через Литву. Туда газ поступает из России через Белоруссию и далее в Калининград. Это другой маршрут, «Северный поток — 2» не относится к Калининградской области, — объяснил Игорь Юшков.

Он также напомнил, что для этого был создан резервный СПГ-терминал, куда можно в больших количествах поставлять газ. Однако пока танкеры туда послать нельзя, потому что эта система оказалась более дорогой в использовании, чем транзит через Литву.

Аналитик добавил, что причиной остановки подачи газа могли стать технические проблемы.

Тем временем издание «Взгляд» передает, что изначально недружественно настроенная Еврокомиссия не смогла подписать санкции против российского проекта «Северный поток — 2». Дело в том, что данная программа реализуется несколькими частными фирмами, которым Брюссель не может помешать, если на это согласна Германия. Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано.

Уточняется, что пока ни одна страна Европы не ввела предложений о новых санкциях против Москвы. Еврокомиссия уже признала, что сделала все, что могла, против этого проекта.

— Для нас это принципиальный вопрос. Либо мы достраиваем «Северный поток — 2» в 2021 году (я думаю, что технически мы подготовили суда к этому), либо считайте, что мы его уже не достроим, — рассказал глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

По его мнению, сейчас явно прослеживается торг на высшем уровне по поводу данного газопровода.

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