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Две нитки «Северного потока — 2» в водах Дании планируют достроить до конца апреля
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Две нитки «Северного потока — 2» в водах Дании планируют достроить до конца апреля

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Строительство двух ниток газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании будет завершено до конца апреля 2021 года. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявило Датское агентство по мореплаванию.

В настоящее время работы ведутся с участием трубоукладочной баржи «Фортуна» при поддержке строительных судов «Балтийский исследователь» и судна «Мурман», сообщает ТАСС.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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ДанияСеверный поток — 2трубоукладчик
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