«Жаль расстраивать»: почему Германия не откажется от «СП-2» после ухода Меркель

/ Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Будущее правительство Германии откажется от газопровода «Северный поток — 2», пишет Bloomberg. По его данным, якобы после сентябрьских выборов партия «Зеленые» войдет в коалицию с ныне правящим альянсом ХДС/ХСС и заставит покинуть проект. Опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты сильно сомневаются в логичности выводов колумниста американского бизнес-издания.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что столь неосторожные и далекоидущие выводы игнорируют интересы немецких промышленников.

— «Блумберг», судя по всему, нанял на работу ясновидящих из победителей «Битвы экстрасенсов». Жаль их расстраивать, но ясновидящих не существует. Поэтому нужно осторожнее делать такие далекоидущие прогнозы. «Северный поток — 2» — это коммерческий проект не только с точки зрения руководства Германии, но и крупнейших европейских компаний в них участвующих. Очевидно желание США сохранить лицо в ситуации, когда на их крики и приказы остановить проект, в котором «не будет ничего, кроме воздуха», все вежливо кивают и продолжают строить. Но какое отношение это имеет к руководству Германии? — прокомментировал энергоэксперт.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович обратил внимание, что это частное мнение автора, строящееся не на статистике или инсайдах, а на эмоциях. К анализу журналиста у него есть ряд вопросов.

— С чего автор взял, что Меркель заинтересована в «СП-2» только потому, что ей нужна коалиция с социал-демократами? А что, сама Меркель против проекта? Немецкий крупный бизнес традиционно имеет хорошие отношения с ХДС. И странно, что якобы только социал-демократам нужен газопровод, — говорит Митрахович.

Он уверен, что даже если по итогам сентябрьских выборов в Бундестаг «зеленые» войдут в правительство, они будут младшими партнерами в коалиции и поэтому не смогут диктовать свои условия партии Меркель по столь важному экономическому проекту.

— «Зеленые» против проекта, но они все равно будут младшими партнерами ХДС/ХСС, даже если успешно выступят на выборах. Будущий лидер правящей коалиции Армин Лашет уже выступил в поддержку «СП-2». Надо, конечно, быть готовым ко всему. Но я не вижу, почему новая коалиция, где ХДС будет лидером, должна отказаться от проекта, — подчеркнул эксперт.

Фото: nord-stream2.com / Aксель Шмидт

Митрахович при этом допускает возникновение шероховатостей в будущем, но они могут исчезнуть так же быстро, как и появились:

— Сентябрь — далеко не рубежная точка. Даже если будет заявление о заморозке, всегда можно разморозить. Игра еще затянется.

Писатель, публицист, эксперт по Германии Владимир Сергиенко исходит из того, что публикация в «Блумберг» является очередным вбросом с целью очернить проект.

— Колумнист «Блумберг» остается колумнистом. Это попытка создать очередное информационное пламя, когда бросают камень в воду и создают волны. «Блумберг» является тем местом, которое может создавать информационное цунами в направлении «Северного потока — 2». Это не глубокая аналитика или слив — это вброс. Потому что не может «Блумберг» конкурировать с мнением президента ФРГ (Франком-Вальтером — прим. «ВМ») Штайнмайером, который сказал, что не нужно обрубать последний мост в отношениях с Россией, — сказал эксперт.

Сергиенко предупреждает, что газопроводу все еще могут навредить американцы. Поэтому нужно успеть его достроить до ухода канцлера Ангелы Меркель.

— Смотрим с напряжением в далекое осеннее будущее (имеет в виду выборы в Германии — прим. «ВМ»). Цель проста — достроить «Северный поток — 2» до смены правительства в ФРГ. Эта задача посильная. Не доверяя американцам в чистоте игры, можно ожидать любых провокаций, — добавил он.

Ранее в поддержку «Северного потока — 2» выступил и канцлер Австрии Себастьян Курц. Он отметил, что проект полностью отвечает интересам Европы.

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