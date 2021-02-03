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Энергоэксперты назвали условия для роста цен на нефть
Фото: rosneft.ru/РОСНЕФТЬ

Энергоэксперты назвали условия для роста цен на нефть

Камран Гасанов

Экономика

Саудовская Аравия приступила к дополнительному сокращению добычи нефти в размере 1 миллиона баррелей в сутки. Станет ли это решение началом долгосрочного роста цен, «Вечерняя Москва» спросила у экспертов в области энергетики.

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев отмечает, что Саудовская Аравия среди стран — членов ОПЕК+ и ОПЕК выступает сторонником решительного сокращения добычи и в разгар нефтяного кризиса весной 2020 года уже предпринимала масштабное снижение производства.

— Решение Саудовской Аравии было одним из факторов, которые поддержали цены на нефть. Саудовская Аравия понимает, что, продав 8 миллионов баррелей при цене 55 долларов, они заработают больше, чем 9 миллионов при цене 45, — говорит он.

Несмотря на действия Эр-Рияда, казалось бы, в пользу повышения цен, фундаментальных позитивных сдвигов на рынке нефти Белогорьев не ожидает.

— Это попытка поддержать цены. Рынок в целом живет ожиданиями. Об этом решении Саудовской Аравии было известно еще полмесяца назад, и рынок уже отреагировал на опережение — цены уже выросли. В дальнейшем среднесрочные цены могут колебаться. Но фундаментального роста ожидать не стоит, есть, наоборот, риски снижения, — отметил эксперт.

Негативное воздействие для цен на нефть по-прежнему оказывает перепроизводство. Такой же эффект могут дать противоречивые оценки эффективности масштаба вакцинации. Цены могут также упасть, если США заключат сделку с Ираном и снимут с него санкции, сказал Белогорьев. Активизация добычи в США тоже не даст ценам вырасти.

— При цене 55 долларов за бочку у США начинается осторожный рост добычи, — добавил энергетик.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович полагает, что цены могут продолжить рост, если Эр-Рияд продлит свои обязательства на следующие месяцы.

— На фоне этих новостей цена на нефть и так выросла до 55 долларов. Дальнейший рост возможен, если ОПЕК начнет переговоры о продлении новых саудовских односторонних обязательств не только на февраль и март, но и на апрель, — сказал он.

В то же время Митрахович, так же как и Белогорьев, указал на риски, связанные с Ираном:

— Могут прийти и другие новости. Например, о снятии санкций США с Ирана. А это два дополнительных миллиона баррелей в сутки на рынке.

С другой стороны, цены могут простимулировать дополнительные шаги президента США Джозефа Байдена по поддержке «зеленой энергии».

— Если Байден сделает новые заявления в рамках своего «зеленого курса» вдобавок к прекращению строительства нефтепровода Keystone XL, например, в виде повышения налогов для нефтяников, это тоже может повысить цены, — подметил Митрахович.

Напомним, цены апрельских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской бирже подскочили до 57,08 доллара за баррель. В последний раз цена на североморскую марку поднималась выше 57 долларов 13 января текущего года. Это случилось как раз в тот день, когда саудовцы заявили о намерении сократить добычу на дополнительный миллион баррелей в сутки.

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