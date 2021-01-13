Эксперты дали прогноз, как долго будет расти цена на нефть

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Цены на нефть продолжают расти. В чем причина подорожания и до каких отметок может вырасти стоимость черного золота, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Стоимость североморской нефтяной марки Brent впервые с 24 февраля превысила 57 долларов за баррель. Мартовские фьючерсы поднялись на 0,48 процента — до 57,03 доллара, а февральские фьючерсы на марку WTI — на 0,66 процента, до 53,56 доллара.

В чем причина роста?

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев отмечает, что на рост цен влияют два фактора.

— Первый фактор — это ожидание восстановления мировой экономики за счет вакцинации. Второй — это соглашение стран ОПЕК+ по сохранению объемов добычи. Саудовская Аравия вообще преподнесла подарок своим сокращением. И сокращение запасов в США также выступило той переменной, которая подтолкнула цены до 57 долларов за баррель, — сказал экономист в беседе с «Вечерней Москвой».

5 января страны ОПЕК+ после очередного двухдневного заседания установили параметры сделки на следующие два месяца. Текущие условия соглашения продлены для всех стран, однако Россия и Казахстан получили возможность увеличить добычу в феврале и марте на 65 и 10 тысяч баррелей в сутки соответственно. Саудовская Аравия добровольно сократила производство примерно на миллион баррелей в сутки.

Пределы роста

Алиев считает, что цены могут подняться до 60 долларов за баррель, но, если странам ОПЕК договориться не удастся, они сократятся вдвое.

— До второго квартала цены будут в районе 55 долларов за баррель. Пока нет сигналов, которые могли бы подтолкнуть нефть выше 60 долларов. Максимальное значение пока 60. Если на следующем собрании стран ОПЕК + договориться не получится, то стоит ждать откат цен на уровень 45 долларов. А если к этому добавится какой-то негатив, связанный с мутирующим вирусом, вакцинами или новыми локдаунами, то нефть вовсе просядет до 35–40 долларов за бочку, — отметил он.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов допускает, что нефтяные цены могут подняться и выше 60 долларов.

— Если не произойдет ничего экстраординарного, то в ближайшие месяцы мы увидим снижение цены, затем тестирование отметки в 60 долларов и выше. Это все еще меньше коридора цен, необходимого мировой нефтегазовой отрасли, — говорит эксперт по энергетике.

По итогам последнего заседания министров стран ОПЕК+ вице-премьер России Александр Новак заявил, что сделка по сокращению добычи нефти странами группы в ноябре 2020 года была выполнена на 100 процентов. Следующая встреча ОПЕК+ намечена на 4 марта.

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