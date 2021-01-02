«Ситуация изменится»: экономист рассказал, как рынок нефти повлияет на курс рубля в 2021 году

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В России добыча нефти и газового конденсата в 2020 году сократилась на 8,6 процента по сравнению с 2019 годом и составила 512,68 миллиона тонн. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Таким образом, нефтедобыча в России опустилась почти до уровня десятилетней давности — в 2010 году она составила 512,3 миллиона тонн (в 2011-м — 511,43 миллиона тонн).

В позапрошлом году РФ побила постсоветский рекорд по добыче черного золота, произведя 568 миллионов тонн нефти и конденсата. Из-за переизбытка сырья на рынке падение спроса на углеводороды в 2020 году по причине пандемии заставило страны ОПЕК+ с участием РФ пойти на снижение нефтедобычи. В результате чего среднесуточная добыча сырья в нашей стране составила 10,27 миллиона баррелей в сутки (в 2019 году эта цифра составляла 11,25 миллиона баррелей).

По словам экономиста Анатолия Васнецова, несмотря на падение спроса на нефтепродукцию в прошлом году, вызванное пандемией, в 2021-м ситуация изменится:

— Интерес к нефти был потерян в связи с тем, что в мире продолжает бушевать коронавирус. Но ситуация с началом вакцинации и надеждами на то, что удастся взять под контроль болезнь, придает оптимизма, в том числе и для отечественного нефтяного рынка.

По словам эксперта, в наступившем году стоимость нефти начнет расти и достигнет диапазона 50–60 долларов за баррель, что приведет к укреплению рубля.

— Отечественная валюта будет смело расти и укрепляться, достигнув диапазона 71–72 рубля за доллар, — подчеркнул Васнецов.

Собеседник «Вечерней Москвы» объяснил рост стоимости черного золота в 2021 году в связи с восстановлением спроса на нефть. Что, в свою очередь, пополнит отечественный бюджет и позволит РФ увеличить нефтегазовые доходы.

Ранее стало известно, что четыре новых месторождения газа и нефти открыли в Саудовской Аравии. Одно из месторождений нефти обнаружили рядом с границей с Ираком в северо-западной части от города Рафха. Другое открыли на востоке Саудовской Аравии, к северо-западу от города Дахрана.

Месторождения газа были обнаружены в юго-западной стороне от нефтяных запасов на скважине Аль-Минахаз и Аль-Сахбаа, находящейся в южной стороне от Гавара.

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