Добыча нефти в России в 2020 году уменьшилась до десятилетнего минимума

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Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась до 512,68 миллиона тонн, что стало минимумом за последние десять лет. Кроме того, это на 8,6 процента ниже показателя прошлого года.

В декабре отечественным нефтяникам удалось добыть 42,5 миллиона тонн, что на 11,1 процента ниже аналогичного показателя 2019 года. Об этом сообщается в отчете Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), подведомственного Минэнерго.

Так, добыча нефти в стране почти опустилась до уровня 2010 года, когда она составила 512,3 миллиона тонн. Хотя всего год назад Россия смогла побить постсовесткий рекорд с показателем 568 миллионов тонн нефти и конденсата в год. Это связано с рекордным падением спроса на фоне пандемии в минувшем году в условиях избыточного предложения сырья.

Восстановить ситуацию на рынке должна была договоренность стран ОПЕК+ с участием России, на которые приходится 40 процентов мировой добычи нефти. По соглашению участники снизят добычу почти на 10 миллионов баррелей в сутки. Самые большие ограничения коснулись России и Саудовской Аравии.

Так, «Роснефть» в декабре снизила добычу нефти на 12,3 процента, «Лукойл» — на 13,4 процента, «Сургутнефтегаз» — на 14,7 процента, «Газпром нефть» — 6,6 процента.

Экспорт нефти из России в 2020 году составил 232,5 миллиона тонн, что на 12,7 процента меньше прошлогоднего показателя, сообщило ТАСС.

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