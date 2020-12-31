Мировые цены на нефть снижаются в последний день года

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Мировые цены на нефть слабо снижаются в четверг, 31 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,12 процента. Она составляет 51,57 доллара за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов марки WTI также опустилась на 0,12 процента — до 48,34 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что четыре новых месторождения газа и нефти открыли в Саудовской Аравии. Одно из месторождений нефти обнаружили рядом с границей с Ираком в северо-западной части от города Рафха. Другое открыли на востоке Саудовской Аравии, к северо-западу от города Дахрана.

Месторождения газа были обнаружены в юго-западной стороне от нефтяных запасов на скважине Аль-Минахаз и Аль-Сахбаа, находящейся в южной стороне от Гавара.

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