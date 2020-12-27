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Новые месторождения нефти и газа открыли в Саудовской Аравии
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Новые месторождения нефти и газа открыли в Саудовской Аравии

Ксения Монахова

В мире

Четыре новых месторождения газа и нефти открыла компания Saudi Aramco. Об этом в воскресенье, 27 декабря, заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман.

Отмечается, что одно из месторождений нефти обнаружили рядом с границей с Ираком в северо-западной части от города Рафха. Другое открыли на востоке Саудовской Аравии к северо-западу от города Дахрана.

Месторождения газа были обнаружены в юго-западной стороне от нефтяных запасов на скважине Аль-Минахаз и Аль-Сахбаа, находящейся в южной стороне от Гавара.

Министр подчеркнул, что компания продолжает работы по определению размеров и объемов найденных запасов нефти, газа и и конденсата на этих месторождениях, сообщает Интерфакс со ссылкой на саудовское информагентство SPA.

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