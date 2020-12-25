Новак назвал оптимальную цену на нефть для восстановления добычи России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия считает стоимость нефти 45–55 долларов за баррель наиболее оптимальной для восстановления своей добычи. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, иначе страна останется на своем уровне.

— Для восстановления нашей добычи, которую мы сильно уронили, диапазон цен в 45–55 долларов за баррель — это самый оптимальный, иначе мы никогда не восстановим добычу, — цитирует Новака РИА Новости.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае–июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей.

Читайте также: Рост неизбежен: что будет с ценами на бензин и газ в 2021 году