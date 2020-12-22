Рост неизбежен: что будет с ценами на бензин и газ в 2021 году

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Розничные цены на бензин и дизель в следующем году будут расти, однако правительство задействует механизмы их сдерживания. Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов считает, повышение стоимости нефтепродуктов будет несерьезным. По его словам, чтобы сделать прогноз, нужно посмотреть цель по инфляции Центробанка на 2021 год (4 процента, согласно последним прогнозам ЦБ — прим. «ВМ») и вычесть оттуда один процент, а затем прибавить оставшееся число к текущим расценкам.

— Эта формула не регулируется никаким законом, но актуальна. Крупные нефтяные компании имеют доминирующее положение на рынке в России, и они идут на уступки регуляторам, так как цена на топливо — важная социальная составляющая. Поэтому повышается она очень медленно. Вся остальная розница ведет себя аналогично крупным игрокам. Если посмотреть на динамику цен с 2009 года, то у нас они только растут, причем растут в темпах, равных инфляции. До 2009 года они и падали, и росли в зависимости от того, какой была внешняя конъюнктура, — объяснил эксперт.

Таким образом, как прогнозирует специалист, цены бензин и дизель поднимутся к концу следующего года в среднем на 1 рубль 50 копеек.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович считает, что вероятность повышения цен в 2021 году довольно существенная, причем независимо от того, что будет с нефтью на мировых рынках. Объясняется это, по словам собеседника «ВМ», высокими налогами для нефтяных компаний. В зависимости от стоимости углеводородов фискальная нагрузка на игроков рынка меняется.

— Налоги становятся выше, когда нефть дороже. И компаниям приходится пытаться увеличивать цены внутри страны, чтобы компенсировать этот эффект. Для уменьшения влияния от колебаний расценок на мировых рынках правительство вводит механизмы демпфера. Когда цены на энергоносители становятся ниже точки отсечения (42 доллара за баррель), компаниям приходится доплачивать в бюджет. А в условиях доплат в пользу правительства неизбежно придется что-то делать с ценами внутри страны — компенсировать свои потери за счет граждан, — пояснил Митрахович.

Так что сейчас стоимость топлива на заправках напрямую зависит от того, какими будут мировые цены на нефть и от налоговой политики, скорректирует ли правительство тот же механизм демпфера или нет, добавил эксперт. Однако, по его словам, больше, чем на 10–15 процентов, они в любом случае не поднимутся. Правительство найдет механизмы их сдерживания, чтобы избежать социальных потрясений.

Фото: «Вечерняя Москва»

С газомоторным топливом «история немного другая», сказал Баженов. По его словом, ценообразование здесь более свободное и зависит от того, что происходит на внешних рынках. Поэтому пока прогнозы сделать сложно, заметил эксперт. Вместе с тем данный вид топлива становится более востребованным, потому что тот же бензин на заправках обходится автомобилистам дороже, констатирует собеседник «ВМ». Кроме того, по словам специалиста, процесс перевода автомобиля на газовое топливо становится менее затратным, а оборудование быстро окупается.

— Если коммерческий транспорт переводить на сжиженный углеводородный газ, то в течение месяца затраты окупятся. Если мы говорим про сжиженный природный газ и компримированный природный газ (КПГ), где технологический процесс сложнее, то дольше, но они дешевле бензина в 2,5 раза, — объяснил представитель Независимого топливного союза.

Митрахович в свою очередь считает, что «дело сейчас не в цене газа, а в развитии инфраструктуры». На данный момент государство предоставляет субсидии по ряду видов газомоторного топлива при переоборудовании машины. Если такая политика продолжится, конкуренция на рынке повысится, количество заправок станет больше, то цены либо снизятся, либо останутся на текущем уровне, предполагает специалист.

Однако лучше, по его словам, заниматься не переоборудованием, а производить больше автомобилей, где газовое топливо предусмотрено изначально.

— Тогда на газ будет полноценный спрос. Люди станут выбирать газ не потому, что он на несколько рублей дешевле, а потому, что это в целом нормальное топливо и оно присутствует на большом количестве заправок. А пока далеко не всем нравится переоборудовать свою машину — отдавать полбагажника на газовый баллон. Сейчас это делают либо в провинции, где уровень жизни ниже, чем в Москве, либо в коммерческих целях, — сказал эксперт.

Митрахович резюмировал, что для России масштабный переход на газ был бы рационален, поскольку его запасов много. А по сравнению с нефтепродуктами данный вид топлива более экологичен.

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