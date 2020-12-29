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Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа на 2021 год
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа на 2021 год

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Минск договорился с Москвой по поставкам нефти и газа на 2021 год. Об этом премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил во вторник, 29 декабря.

По словам главы белорусского кабмина, на любых переговорах иногда нужно «поторговаться» относительно ряда условий.

— Но, в принципе, все закончилось для Беларуси на хороших и выгодных условиях, — цитирует Sputnik Беларусь премьера республики.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер и белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич подписали протокол о порядке формирования цен при поставке российского голубого топлива в Белоруссию в 2021 году. При этом стоимость поставок не уточнялась. Известно, что в этом году цена на газ для республики составила 127 долларов за тысячу кубометров, однако Минск настаивал на ее снижении.

Читайте также: Стала известна цена на российский газ для Белоруссии в 2021 году

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