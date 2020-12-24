Стала известна цена на российский газ для Белоруссии в 2021 году

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Стоимость газа для Белоруссии в 2021 году останется почти такой же, как в текущем. Об этом пресс-служба Министерства энергетики республики сообщила в четверг, 24 декабря, по итогам переговоров об условиях поставок российского голубого топлива в будущем.

— Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Уточняется, что цена «значительно ниже», чем по формуле, которая была зафиксирована в межправительственном соглашении от 2011 года о порядке формирования стоимости газа. Так, речь идет о 127 долларах за тысячу кубометров.

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