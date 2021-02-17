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МИД РФ: Москва может перейти к политике сдерживания Вашингтона
Фото: Минобороны РФ

МИД РФ: Москва может перейти к политике сдерживания Вашингтона

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия может перейти к политике сдерживания Соединенных Штатов Америки, если Вашингтон не откажется от враждебного курса давления. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в среду, 17 февраля.

Он отметил, что Россия не планирует отказываться от конструктивной повестки дня в отношениях с Америкой несмотря на то, что США рассматривают введение новых санкций. Но в одностороннем порядке реализовать повестку не получится, уточник представитель МИД РФ.

— Если политика США останется прежней, если она будет сохранять в качестве ключевого элемента этот нажим и прессинг, значит, с нашей стороны будет проводиться политика активного сдерживания США по всем направлениям, — сказал Сергей Рябков.

По его словам, к этой политике будет относиться противодействие введенным санкциям, а также противодействие попыткам США влиять на внутренние процессы в России.

Замглавы российского МИД добавил, что действия Вашингтона являются отражением враждебности американцев во отношению к Москве, этому Россия также планирует противостоять, передает РИА Новости.

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