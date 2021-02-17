В МИД РФ заявили, что санкции США не помешают завершить «Северный поток — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, этому не помешают санкции Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в среду, 17 февраля.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что позиция Вашингтона по «Северному потоку — 2» осталась неизменной: это «плохая сделка». По ее словам, Америка продолжит следить за действиями по строительству газопровода и обдумывает возможность введения новых санкций в отношении проекта.

— Убежден, что «Северный поток — 2» будет достроен, и здесь нам не помешают никакие американские санкции, — отметил Сергей Рябков.

По его словам, Россия уже сбилась со счета, оценивая объемы санкций против Москвы. Замглавы МИД РФ добавил, что США, к сожалению, не стараются изучить альтернативные пути взаимодействия с Россией, передает РИА Новости.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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