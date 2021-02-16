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США высказались о введении санкций из-за «Северного потока — 2»
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

США высказались о введении санкций из-за «Северного потока — 2»

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Позиция администрации США относительно газопровода «Северный поток — 2» остается неизменной. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, позиция США заключается в том, что «Северный поток — 2» является плохой сделкой, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией. Штаты следят за действиями по завершению строительства или проведению сертификации газопровода.

— Если такие действия будут иметь место, мы будем решать вопрос применимости санкций, — цитирует Псаки РИА Новости.

Она отметила, что США будут делать это в сотрудничестве со своими партнерами.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

Читайте также: СМИ: США начали переговоры с Германией по «Северному потоку — 2»

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