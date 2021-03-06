Кандидата на пост главы ЦРУ заблокировали в Сенате США из-за «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В Сенате США продолжают блокировать кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) из-за «Северного потока — 2». Об этом рассказал сенатор от Техаса Тед Круз в своем Twitter-аккаунте.

Он заявил, что продолжит блокировать Бернса, пока администрация президента США Джо Байдена не введет расширенные санкции против «Северного потока — 2».

— Я сниму блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства: сообщить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод, — написал Круз.

В Сенате США даже один сенатор может задержать утверждение выбранной кандидатуры на определенную должность. Однако полностью остановить утверждение Крузу по закону не удастся.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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