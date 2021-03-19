Байден не стал говорить, будет ли он вводить санкции против «Северного потока — 2»

Фото: Whitehouse

О планах США по вводу санкций против «Северного потока — 2» на данный момент неизвестно. Президент США Джо Байден не стал рассказывать, планируются ли подобные меры.

— Все будет в свое время, — цитирует Байдена РИА Новости.

Ранее госсекретарь США потребовал прекратить работу над проектом «Северный поток — 2». Он отметил, что любая организация, которая участвует в работах по проекту, рискует оказаться под санкциями США.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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