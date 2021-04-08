Лавров заявил, что Россия ответит на любые недружественные шаги США

Фото: МИД РФ

Россия даст ответ на любые недружественные со стороны Соединенных Штатов Америки шаги. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 8 апреля.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высылки из страны дипломатов из России, а также введения новых санкций.

Министр отметил, что пока не видел никаких официальных сообщений по этому поводу, сообщает РИА Новости.

— Отвечать мы будем на любые недружественные шаги — это само собой разумеется, — сказал Сергей Лавров.

Он также рассказал, что Москва пока не получила никаких официальных уведомлений о позиции Америки по Договору об открытом небе.

— Насчет Договора об открытом небе — я этой ноты не видел, нам никто ничего не написал, хотя мы всех официально предупредили дипломатическими нотами, что начинаем процедуру выхода, — пояснил министр.

Напомним, процедура выхода США из договора официально завершилась 22 ноября 2020 года.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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