Лавров заявил, что Россия ответит на любые недружественные шаги США
Россия даст ответ на любые недружественные со стороны Соединенных Штатов Америки шаги. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 8 апреля.
Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высылки из страны дипломатов из России, а также введения новых санкций.
Министр отметил, что пока не видел никаких официальных сообщений по этому поводу, сообщает РИА Новости.
— Отвечать мы будем на любые недружественные шаги — это само собой разумеется, — сказал Сергей Лавров.
Он также рассказал, что Москва пока не получила никаких официальных уведомлений о позиции Америки по Договору об открытом небе.
— Насчет Договора об открытом небе — я этой ноты не видел, нам никто ничего не написал, хотя мы всех официально предупредили дипломатическими нотами, что начинаем процедуру выхода, — пояснил министр.
Напомним, процедура выхода США из договора официально завершилась 22 ноября 2020 года.
СПРАВКА «ВМ»
Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.
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