Стало известно о возможной высылке российских дипломатов из Соединенных Штатов

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В Соединенных Штатах завершили обзор «враждебных» действий, которые приписывают России, в частности, кибератак и вмешательства в выборы. В настоящее времяадминистрация президента США Джо Байдена изучает вопрос возможного введения новых санкций и высылки российских дипломатов. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Отмечается, что высылка рассматривается в отношении российских «сотрудников разведки», которые находятся в США под «дипломатическим прикрытием». Также хотят ввести санкции против лиц, близких к Кремлю, и агентств, которые якобы причастны к вмешательству в выборы.

Напомним, согласно отчету американских спецслужб, они не выявили свидетельств того, что какие-либо связанные с иностранными государствами действующие лица вмешивались в процесс и результаты голосования в ходе президентской кампании 2020 года.

Однако в докладе указано, что лица, связанные с Россией, Китаем и Ираном, оказывали «материальное воздействие на безопасность некоторых сетей» в ходе голосования. Также разведсообщество США обвиняет Россию в попытках помощи в переизбрании экс-президента США Дональда Трампа и в помехах действующему президенту США Джо Байдену.

Также ранее сообщалось о масштабной хакерской атаке на учреждения Соединенных Штатов Америки. Сенатор США Марк Уорнер заявил, что Россия якобы в ответе за эти действия.

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