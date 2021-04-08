Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стало известно о возможной высылке российских дипломатов из Соединенных Штатов
Фото: .facebook.com/RusEmbUSA/

Стало известно о возможной высылке российских дипломатов из Соединенных Штатов

Юлия Курганова

Внешняя политика

В Соединенных Штатах завершили обзор «враждебных» действий, которые приписывают России, в частности, кибератак и вмешательства в выборы. В настоящее времяадминистрация президента США Джо Байдена изучает вопрос возможного введения новых санкций и высылки российских дипломатов. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Отмечается, что высылка рассматривается в отношении российских «сотрудников разведки», которые находятся в США под «дипломатическим прикрытием». Также хотят ввести санкции против лиц, близких к Кремлю, и агентств, которые якобы причастны к вмешательству в выборы.

Напомним, согласно отчету американских спецслужб, они не выявили свидетельств того, что какие-либо связанные с иностранными государствами действующие лица вмешивались в процесс и результаты голосования в ходе президентской кампании 2020 года.

Однако в докладе указано, что лица, связанные с Россией, Китаем и Ираном, оказывали «материальное воздействие на безопасность некоторых сетей» в ходе голосования. Также разведсообщество США обвиняет Россию в попытках помощи в переизбрании экс-президента США Дональда Трампа и в помехах действующему президенту США Джо Байдену.

Также ранее сообщалось о масштабной хакерской атаке на учреждения Соединенных Штатов Америки. Сенатор США Марк Уорнер заявил, что Россия якобы в ответе за эти действия.

Читайте также: Госсекретарь США заявил о планах наращивания санкций против «Северного потока — 2»

российские дипломатывысылка на родинуСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Сергей Доля
Сергей Доля

Кажется, пора валить... в Ижевск

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Отпустите его, я сама виновата»: почему оправдание агрессора больше не работает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кому выгодна война в Донбассе, тот ее и начнет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жить в интернете лучше, чем в реальной жизни

Все мнения
О проекте
Читайте нас в