Разведка США не нашла доказательств иностранного вмешательства в итоги выборов

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Американские разведывательные службы не выявили свидетельств того, что какие-либо связанные с иностранными государствами действующие лица вмешивались в процесс и результаты голосования в ходе президентской кампании 2020 года. Об этом говорится в докладе Министерства юстиции США, Федерального бюро расследований, Министерства внутренней безопасности и Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре, опубликованном во вторник, 16 марта.

Как отмечается в документе, ведомства «не имеют свидетельств того, что какие-либо связанные с иностранными правительствами действующие лица препятствовали голосованию, изменяли результаты голосования, нарушали возможность подсчитывать голоса или вовремя передавать результаты голосования, вносили изменения в какие-либо технические аспекты процесса голосования или каким-либо иным образом нарушили целостность информации о регистрации избирателей или о поданных голосах во время федеральных выборов 2020 года».

При этом в докладе указано, что лица, связанные с Россией, Китаем и Ираном, оказывали «материальное воздействие на безопасность некоторых сетей» в ходе голосования. Тем не менее, это не оказало влияния на процесс и результаты выборов.

Также в документе говорится, что по результатам расследования американские власти рассмотрят вопрос о введении санкций «за действия, которые были определены как иностранное вмешательство в выборы в США», сообщает ТАСС со ссылкой на доклад.

Ранее стало известно, что разведсообщество США обвиняет Россию в попытках помощи в переизбрании экс-президента США Дональда Трампа, а также в помехах действующему президенту США Джо Байдену на президентских выборах 2020 года.

Предположительно, ключевой стратегией разведслужб России якобы было продвижение ложных обвинений против Байдена для влияния на общественное мнение граждан США.

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