СМИ: США запланировали кибератаки на внутренние системы российских властей

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Соединенные Штаты запланировали в течение ближайших трех недель осуществить несколько кибератак на внутренние системы российских властей в ответ на приписываемые Кремлю хакерские атаки через программное обеспечение SolarWinds. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

Отмечается, что американские «контрудары» не будут очевидными для мира, но о них узнают руководство России, разведка и военные.

Кроме того, взломы будут сопровождаться экономическими санкциями. Американский президент Джо Байден планирует подписать исполнительный указ для усиления защиты правительственных компьютерных систем, чтобы предотвращать кибератаки в будущем.

Ранее сообщалось о масштабной хакерской атаке на учреждения Соединенных Штатов Америки. Сенатор США Марк Уорнер заявил, что Россия якобы в ответе за эти действия.

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