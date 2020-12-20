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Американский сенатор приписал России кибератаки на учреждения США
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Американский сенатор приписал России кибератаки на учреждения США

Никита Абрамов

Политика

Сенатор США Марк Уорнер заявил, что Россия якобы в ответе за недавние кибератаки на учреждения Америки. Об этом он сообщил в воскресенье, 20 декабря.

Уорнер заявил, что кибератака может продолжаться до сих пор, а полный ее объем неизвестен. Также он уточнил, что такие атаки «нельзя оставлять без ответа».

— Все данные указывают на Россию, — приводит РИА Новости слова Уорнера.

Ранее сообщалось о масштабной хакерской атаке на учреждения Соединенных Штатов Америки.

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