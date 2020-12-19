Пушков назвал закрытие генконсульств США переходом к «ледяной войне»

Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на планы Госдепа США закрыть генконсульства в России, что якобы позволит Америке сэкономить.

Пушков в своем Telegram-канале отметил, что у экономики и бюджета Соединенных Штатов есть проблемы, но «все же не до такой степени». Закрытие консульств — еще один признак сворачивания отношений с РФ, добавил он.

— Экономия в 3,2 миллиона долларов — это смешно… Это политическое решение. В США переходят к «ледяной войне» против России, — написал сенатор.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил решение закрыть генконсульство страны во Владивостоке и приостановить работу дипмиссии в Екатеринбурге. По оценкам Госдепа, эти мероприятия позволят США сэкономить 3,2 миллиона долларов в год.

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