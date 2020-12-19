Госдеп подтвердил решение закрыть два генконсульства в России

Фото: state.gov / Госдеп США

Госсекретарь США Майкл Помпео решил закрыть генконсульство страны во Владивостоке и приостановить работу дипмиссии в Екатеринбурге. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил представитель Госдепартамента.

Он отметил, что такое решение было принято для оптимизации работы дипломатической миссии США в России. По его словам, это позволит продвигать американские внешнеполитические интересы в России наиболее эффективным и безопасным образом, передает ТАСС.

Он добавил, что никаких действий, связанных с российскими генконсульствами в США, не планируется.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация действующего президента США Дональда Трампа уведомила конгресс о готовящемся закрытии генконсульства во Владивостоке и временной приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге.

Таким образом, единственным диппредставительством Штатов на территории РФ будет посольство в Москве.

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